Lo spettacolo a settembre in scena a Roma

Bellissima atmosfera nella splendida location del Castello Grifeo, a Partanna sotto lo stemma marmoreo del Laurana, dove l’8 agosto si sono esibiti Giovanni Libeccio, Roberta Azzarone, Lorenzo Parrotto, nella messinscena di un atto unico originale e emozionante: Click Clock.

Il testo scritto dall’autore partannese Giovanni Libeccio, vede in scena Costantino, giovane rampollo spregiudicato della ‘Palermo bene’ ​e Jolly, giudice, anima, coscienza, che confonde, seduce e impaurisce Costantino costringendolo a fare un’amara analisi della propria vita.

Magistrale l’interpretazione degli attori Roberta Azzarone nel ruolo di Jolly, Lorenzo Parrotto nel ruolo di Costantino e lo stesso Giovanni Libeccio nel ruolo di Catullo.

Click Clock che ha debuttato lo scorso anno al Teatro Biondo di Palermo e approderà il prossimo settembre nella Capitale, è una metafora sulla vita attraverso lo scorrere del tempo, quel tempo tradotto in minuti, secondi, istanti che assume valore in base a come è vissuto.

Una riflessione sul nostro modo di vivere l’esistenza e darle senso in base ai valori e alle decisioni prese o mancate.

Un viaggio attraverso rimpianti e rimorsi che costituiscono il bilancio sociale e umano di tutti noi… un invito a fare i conti con noi stessi prima che sia troppo tardi.

Tra battute e ironia, umorismo e risate si sono affrontati temi importanti quali: la corruzione, la mafia, la realizzazione individuale a discapito degli altri, la giustizia.

Temi forti quelli portati in scena con la produzione di Oddo Management mediante l’umorismo di classe che Giovanni Libeccio e la sua squadra: composta da Roberta Azzarone, Lorenzo Patrotto e Gaspare Di Stefano hanno saputo offrirci con uno spettacolo condiviso e apprezzato dal

numeroso pubblico presente.

(Foto di Giuseppe Cottone)