Il ragazzo è stato arrestato e portato nella casa circondariale di Trapani

I Carabinieri di Marinella (Tp) hanno arrestato con l’accusa di furto aggravato in abitazione, Giampiero Misuraca, castelvetranese e disoccupato.

I militari della Compagnia Carabinieri di Castelvetrano che, nel predisporre un dispositivo rafforzato di controllo del territorio, hanno tenuto in primaria considerazione le zone di villeggiatura quasi deserte. Nel corso di uno di questi servizi, appresa la notizia che nella frazione di Triscina si stavano verificando dei furti in abitazione, i militari hanno raggiunto la zona segnalata, dove hanno notato l’uomo scappare a piedi.

Insospettiti, i militari hanno seguito i movimenti del giovane, mentre una pattuglia si recava presso le abitazioni in cui si erano verificati i furti per effettuare un attento sopralluogo. Gli accertamenti svolti nell’abitazione del Misuraca e gli elementi di riscontro rinvenuti nel corso del sopralluogo, hanno permesso ai Carabinieri di dimostrare il coinvolgimento del giovane in svariati furti eseguiti nella frazione.

La refurtiva rinvenuta, tra cui un televisore, un flex, un mixer musicale ed altri beni, è stata sottoposta a sequestro, in attesa di essere riconsegnata ai proprietari. Il ragazzo è stato arrestato e portato nella casa circondariale di Trapani ed è stato multato per la violazione delle norme di contenimento alla diffusione del Covid19.