La Sicilia corre ai ripari dopo anni di incuria, mancata manutenzione e vari altri “disastro” dell’inedia. Lo fa quando scopre di buttar via acqua l’acqua che ora c’è nell’isola grazie alle piogge degli ultimi giorni. Il paradosso dei paradossi si chiama “Diga Trinità” dove anni di incuria e mancata manutenzione hanno portato ad una situazione di sicurezza precaria tanto da non potere raccogliere l’acqua delle piogge di questi giorni. Anzi, per la precisione, l’acqua l’invaso la raccoglie ma poi viene buttata via perché la diga non è sicura e riempirla troppo è pericoloso.

L’ira di Schifani

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, adesso, ha dato disposizione al dipartimento regionale Acqua e rifiuti di adeguarsi immediatamente alle richieste del Mit per quanto riguarda lo sversamento parziale dell’acqua della diga Trinità, nel territorio di Castelvetrano, in provincia di Trapani, per la sua messa in sicurezza.

Il ministero delle Infrastrutture, in una nota dello scorso 14 gennaio, ma portata a conoscenza del presidente Schifani solo nelle ultime ore, ha prescritto la riduzione del quantitativo di acqua presente fino a un’altezza massima di 50 metri.

Il livello di esercizio

La diga ha evidenti carenze di sicurezza a livello statico, sismico e in condizioni di piena, scrive il Ministero alla Regione. Da aprile scorso, vista la condizione di siccità severa, è stato autorizzato un uso degli impianti con un riempimento massimo fino a 62 metri sopra il livello del mare ma con le paratie superiori aperte. Questo comporta che, raggiunto quel limite l’acqua in più viene buttata via e scorre in fiumi e torrenti verso il mare.

Le piogge hanno alzato il livello

Le piogge di questi giorni hanno rialzato il livello ed è stato superato quel limite tanto che attualmente un flusso di acqua scorre via quotidianamente. Acqua sprecata anche se servirebbe, altroché se servirebbe.

Ma c’è di peggio! In assenza di interventi la diga deve “chiudere” andare fuori esercizio. Intanto il livello, attualmente a 62 metri slm, deve scendere ad una quota massima di 54 (Il ministero vigilante scrive fra 50 e 54 ma il gestore cerca di tenerla al limite massimo). Il che significa buttare via ancora tante ma tanta acqua

Gli interventi urgenti

Ma la soluzione non può essere buttar via l’acqua anche se in questo momento è necessario per evitare il rischio di cedimenti e dunque di tragedie. Pur disponendo il parziale svuotamento della diga, parallelamente, nell’ambito dei rapporti già avviati da Palazzo d’Orleans con il ministero, il presidente ha chiesto al dipartimento di individuare, nel più breve tempo possibile e in un rapporto di stretta collaborazione operativa con il Mit, gli interventi di consolidamento necessari per un rapido e definitivo superamento delle criticità dell’invaso. Insomma ‘dateci una mano e risolviamo questa assurda faccenda’