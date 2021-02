i dati di ogni comune

L’Asp di Trapani ha avviato uno screening nelle scuole medie e superiori. In due giorni eseguiti 10.749 tamponi su studenti e personale scolastico, i positivi sono 62.

Si è conclusa con un totale di 10.749 tamponi effettuati e 62 casi positivi, l’attività di screening Covid 19 rivolta agli studenti e al personale scolastico delle scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia di Trapani, che si è svolta il 30 e 31 gennaio 2021 nei comuni del territorio.

La campagna di screening avviata dalla Regione

La campagna, promossa dall’Assessorato regionale alla Salute – DASOE, per monitorare l’andamento della diffusione del contagio da Covid-19, è stata attivata dall’Asp di Trapani che ha messo in campo medici e infermieri delle squadre aziendali Usca coordinate da Mario Minore, Responsabile dell’Unità operativa Gestione Emergenza e Urgenza Territoriale, per effettuare uno screening attraverso test antigenici rinofaringei rapidi effettuati in modalità Drive in.

I numeri dei tamponi rapiti a scuola

Nella giornata di sabato, su 4943 tamponi rapidi eseguiti sono risultati 17 positivi immediatamente sottoposti a tampone molecolare per la conferma. Nella giornata di domenica su 5806 test rapidi eseguiti, 45 sono stati i casi di positività di cui si attende esito di conferma da verifica molecolare.

Il dettaglio

Sabato: 1043 tamponi eseguiti, 0 positivi; Alcamo: 524, 3 positivi; Mazara del Vallo: 638, 5 positivi; Castelvetrano: 575, 5 positivi; Erice: 611, 2 positivi; Salemi: 522, 1 positivo; Partanna: 474, 0 positivi; Marsala:556, 1 positivo. Dato totale della giornata: 4943 tamponi antigene, 17 positivi.

Domenica: Trapani: 1198 tamponi eseguiti, 10 positivi; Alcamo: 658, 2 positivi; Mazara del Vallo: 596, 3 positivi; Castelvetrano: 620, 9 positivi; Valderice: 477, 2 positivi; Campobello di Mazara: 950, 14 positivi; Marsala: 810, 4 positivi; Castellammare del Golfo: 387, 1 positivo; Pantelleria: 110, 0 positivi. Dato totale della giornata 5806 tamponi antigene, 45 positivi.