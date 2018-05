I sanitari del 118 ne hanno potuto solo constatare il decesso.

Tragedia a Marsala per la la morte improvvisa di Vincenzo Pisciotta, conosciuto come E.P. Moretti. Il cantante e artista marsalese è stato stroncato da un infarto nella sua abitazione di via Trapani. Aveva solo 38 anni.

La notizia della sua morte ha fatto rapidamente il giro della città, dove Vincenzo era molto conosciuto e benvoluto. Era noto in città e nel trapanese per essere componente della band Santaclara, che si esibiva in diversi locali.

Sabato scorso Moretti si era esibito con la sua band all’Antico Mercato. Una serata gioiosa ed allegra come ogni sabato musicale, ma soprattutto spensierato. Ha studiato Recitazione, dizione, canto e tecniche musicali presso la Piccola Accademia di Comunicazione e Spettacolo di “Stefano Jurgens” a Roma e ha lavorato in diversi villaggi turistici.

Tanti i messaggi di cordoglio sulle pagine Social.