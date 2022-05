Un ragazzo di 16 anni di Custonaci Mario Pellegrino ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto stanotte intorno all’1.15 in via Virgilio. Il giovane era alla guida di un scooter Honda Sh e si è scontrato con un altro scooter Yamaha Majestic 400 condotto da un ventiduenne rimasto ferito e ricoverato all’ospedale Sant’Antonio Abate in prognosi riservata.

L’incidente è avvenuto a un incrocio. Ferito anche il passeggero della moto guidata dal sedicenne. Nella notte sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri.

Un altro incidente mortale insanguina le strade siciliane. La tragedia ieri sera a Marsala, in provincia di Trapani dove un ragazzo di 20 anni ha perso il controllo della sua auto nei pressi della Sala Armony in via Trapani e l’auto è uscita di strada. La vittima si chiamava Gaspare Alagna.

Indagini sull’incidente

Non si conosce al momento l’esatta dinamica del sinistro, ma pare che il giovane che viveva nella contrada Birgi, dopo il terribile impatto sia riuscito a chiamare i soccorsi, è stato trasferito in ospedale, ma poi a causa delle gravissime lesioni riportate è deceduto. La procura della Repubblica sta conducendo le indagini.

Sgomento a Marsala

Sgomento e dolore questa mattina nel versante nord della città trapanese dove la vittima lavorava e viveva.

Un’altra tragedia in poche ore

E’ di una morta ed un ferito il bilancio di un tragico incidente avvenuto nella giornata di ieri a Santa Maria del Focallo, ad Ispica, nel Ragusano. Secondo una prima ricostruzione, si tratta di un incidente autonomo, in quanto una macchina, una Fiat Multipla, con a bordo una coppia, si è schiantata contro un muro. La donna, 43 anni, originaria dell’Albania ma residente a Pozzallo, è deceduta mentre il marito è rimasto gravemente ferito. E’ stato ricoverato all’ospedale Maggiore di Modica. Sembra che i due stessero facendo ritorno a Pozzallo come emergerebbe dalle indagini dei carabinieri.