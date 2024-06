Vittima di un incidente stradale a Marsala

La città di Marsala è in lutto per la scomparsa di Claudio Rallo, vittima di un incidente stradale lo scorso giugno in via Mazzini. L’uomo, in sella alla sua vespa, era rimasto coinvolto in un contro con un’auto, riportando gravi ferite. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Palermo in codice rosso, Claudio Rallo è rimasto ricoverato in terapia intensiva per mesi, lottando strenuamente per la vita. Purtroppo, il suo cuore si è fermato, lasciando un vuoto incolmabile tra i suoi familiari e amici.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande dolore e cordoglio nella sua comunità marsalese. Sui social si susseguono messaggi di affetto e condoglianze per la famiglia: “Mio compagno delle elementari, gran brava persona, un vero colpo al cuore”.

Il cordoglio sui social

La scomparsa di Claudio Rallo ha gettato un velo di tristezza sulla comunità di Marsala. La sua assenza lascerà un vuoto nei cuori di amici, familiari e conoscenti che lo ricordano con affetto e stima.

“Grande perdita, una brava persona. Condoglianze e un abbraccio al figlio” – ha scritto un utente -. Poi ancora: “Speravo di avere buone notizie, ma sapevo che era difficile, mi dispiace tantissimo” – commenta un conoscente -.

Morto diciottenne in un incidente a Palermo

Incidente mortale questo pomeriggio su via Pietro Bonanno, a Palermo. A perdere la vita è stato un giovane di 18 anni, Simone Gnoffo. Lo scontro ha visto coinvolte due moto, la Kawasaki della vittima e un altro mezzo a due ruote, modello Motron. Nell’impatto sono rimasti feriti altri due ragazzi, portati all’ospedale più vicino per ricevere le prime cure e i relativi accertamenti.

Da una prima ricostruzione, il mezzo del 18enne è finito fuori strada per cause ancora da accertare, finendo la sua corsa contro un palo presente sul posto. Inizialmente il ragazzo era cosciente, e accusava dolore al torace. La situazione si è complicata successivamente, quando nonostante i tentativi dei sanitari non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita. Il ragazzo è purtroppo morto in ospedale. Nell’impatto sono rimasti feriti altri due ragazzi, trasportati in ospedale in codice giallo. Uno di loro, che ha riportato due fratture, era in sella con il 18enne deceduto. Un altro, che si trovava nell’altra moto, pare versare in condizioni meno gravi. Sul posto l’infortunistica stradale per effettuare i rilievi, gli operatori di Interventa e la ditta Levantino che si sta occupando del trasporto del mezzo.

