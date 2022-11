Previsti tre voli alla settimana di andata e ritorno

Da Trapani a Catania in trenta minuti. Si torna a volare tra due città siciliane. E’ partito questa mattina alle 7 in punto il primo volo operato da Aeroitalia per collegare Trapani e Catania. Trenta minuti o poco più coprire il tragitto che separa le due città siciliana. Chi avesse tentato un imbarco last minute, però, avrebbe dovuto pagare poco più di 150 euro. E’ la legge del mercato. Prenotando con calma, infatti, la tratta tra le due città può costare un massimo di39 euro, una tariffa sicuramente abbordabile e competitiva.

Il Trapani – Catania, tre collegamenti alla settimana

Aeroitalia prevede tre collegamenti settimanali tra gli scali di Birgi e Fontanarossa. I voli sono previsti nelle giornate di lunedì, venerdì e domenica. L’aereo parte la mattina da Birgi, mentre il ritorno è fissato a tarda sera.

Il primo volo di collegamento non ha fatto registrare il tutto esaurito. A bordo c’erano una cinquantina di passeggeri. E’ presto per dire se la tratta funziona ed è gradita dal pubblico. Di sicuro, rispetto al calvario delle autostrade siciliane, i trenta minuti di volo possono essere un grande vantaggio.

Aeroitalia è nata nel 2022

AeroItalia è una compagnia aerea italiana lanciata nel 2022 da un ex consulente del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti italiano, Francesco Gaetano Intrieri. Lo stesso Intrieri è l’amministratore delegato. Il vettore opera voli di linea e charter con una flotta di Boeing 737-800 e ha base negli aeroporti di Forlì, Bergamo e adesso anche Trapani.

La compagnia è sostenuta economicamente da Germán Efromovich, che l’attuale presidente, e da un banchiere francese di nome Marc Bourgade, presidente non esecutivo.