Uno dei più importanti progetti di riqualificazione urbana della città

La ristrutturazione dell’ex sede della Banca d’Italia in piazza Scarlatti a Trapani finalizzata alla trasformazione in una residenza turistica alberghiera verrà finanziata da UniCredit con la concessione di un finanziamento ipotecario green di 3,7 milioni di euro.

Il restauro dell’immobile

Il restauro dell’immobile, che venne realizzato sul sito del Teatro Garibaldi, demolito a seguito dei gravi danni subiti dalle sue fabbriche nel corso dei bombardamenti aerei del 1943 e successivamente ricostruito intorno al 1950 per farne una prestigiosa sede della Banca d’Italia, rappresenta uno dei più importanti e apprezzabili progetti di riqualificazione urbana della città di Trapani. In dettaglio l’edificio sarà strutturato su 3 piani fuori terra, oltre al piano copertura e al piano interrato.

La destinazione d’uso turistico ricettivo

Nell’ottica del riuso a scopo turistico ricettivo l’immobile verrà progettato secondo i principi del restauro conservativo e verrà posta particolare attenzione all’implementazione di tutti i confort propri della ricettività di alto livello; ciò si traduce nella creazione di un organismo di alta qualità architettonica naturalmente inserito nel suo contesto storico ed in grado di fornire i più elevati standard di accoglienza per soddisfare le esigenze di una clientela esigente e cosmopolita. Ruggiero Falcone, amministratore unico della Palazzo Garibaldi Trapani srl: “L’immobile è stato acquistato dalla Palazzo Garibaldi Trapani srl, che ha intuito le potenzialità legate ad una operazione di restauro e riconversione urbana importante, legandola alle crescenti esigenze della provincia di Trapani in merito ad una offerta di turismo di qualità. Sarà gestito da Oriana Homèl, realtà italiana consolidata nell’accoglienza di stile che propone, ormai con successo nel territorio nazionale, un proprio modello ibrido tra casa’ e hotel”.

Il sostegno di Unicredit alla valorizzazione del territorio

“UniCredit è impegnata a sostenere tutte quelle iniziative imprenditoriali in grado di valorizzare l’attrattività del territorio e il potenziale in termini di ricettività” afferma Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit “un impegno che si traduce in un supporto bancario concreto, che fa leva su un’offerta di prodotti e servizi dedicati e una presenza capillare in Sicilia”.