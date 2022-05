il sindaco: "il nostro territorio sempre più accessibile a tutti"

Il Comune di San Vito Lo Capo ha ricevuto la Bandiera Lilla, riconoscimento per gli Enti che promuovono il turismo delle persone con disabilità. Roberto Bazzano, presidente della cooperativa sociale Bandiera Lilla, ideatrice del progetto nato nel 2012, ha consegnato ieri il vessillo nelle mani del sindaco Giuseppe Peraino e dell’assessore al turismo, Nino Ciulla.

La valutazione di alcuni parametri

Il riconoscimento è arrivato dopo un periodo di verifiche del territorio sanvitese da parte della cooperativa e la compilazione di un questionario finalizzato alla valutazione di alcuni parametri: comunicazione, mobilità e parcheggi, accessibilità, impianti sportivi pubblici.

Il sindaco: “Consentire a tutti di poter godere della bellezza del nostro mare”

“E’ un dovere civico e morale di un amministratore lavorare per rendere sempre più accessibile il proprio territorio alle persone con disabilità, residenti e turisti -dichiara il sindaco Giuseppe Peraino-. La bandiera lilla è il riconoscimento del nostro impegno per promuovere un turismo inclusivo e consentire a tutti di poter godere della bellezza del nostro mare e di usufruire di servizi adeguati. Naturalmente è una tappa di un percorso impegnativo e articolato che ci spinge ad andare avanti con un ulteriore impegno e senso di responsabilità”.

Il progetto “Zero Barriere” e le altre iniziative intraprese dal Comune

Il portale turistico con le informazioni sui servizi e le strutture attrezzate per ospitare le persone con varie disabilità, l’organizzazione di eventi sportivi inclusivi e di attività ricreative, il progetto “Zero Barriere”, interamente finanziato dall’amministrazione comunale, che offre un’area attrezzata sull’arenile con personale qualificato, l’accessibilità agli edifici pubblici e agli impianti sportivi sono alcuni dei parametri oggetto di valutazione che hanno permesso al Comune di ottenere la bandiera lilla.

L’assessore al Turismo: “Il tema dell’inclusione caro alla comunità sanvitese”

“E’una grande soddisfazione avere ricevuto questo riconoscimento – commenta l’assessore al Turismo, Nino Ciulla- perché è un obiettivo che perseguivamo già da qualche anno e che evidenzia come San Vito Lo Capo, anche per l’inclusione, sia tra le prime destinazioni turistiche in Italia. Un ringraziamento va a tutta la comunità sanvitese e agli operatori turistici che hanno consentito, assieme all’amministrazione, di potere raggiungere questo risultato. Per noi – precisa l’assessore Ciulla- non rappresenta, comunque, un punto di arrivo ma di partenza perché il tema dell’inclusione ci sta a cuore. Una dimostrazione è anche l’organizzazione del San Vito Virtual, che attraverso la tecnologia permette a tutti di immergersi nel territorio”.

L’impegno continua per abbattere le barriere architettoniche

“Durante le attività di valutazione – ha detto Roberto Bazzano, presidente della cooperativa sociale Bandiera Lilla – abbiamo potuto constatare come, nonostante un territorio vasto e caratterizzato da zone anche montuose, l’attenzione verso l’accessibilità abbia ovviato, mediante progetti di assistenza, sostegno e concessioni di transito agevolato, a una evidente carenza di abbattimento di barriere architettoniche. La presenza di innovazioni tecnologiche significative che rendono virtualmente fruibili la totalità del territorio, la volontà riscontrata di migliorare l’esistente, così come la collaborazione con associazioni di volontariato e sportive, ci fa confidare in un miglioramento dell’abbattimento delle barriere architettoniche nei prossimi anni volto a raggiungere un risultato ancora migliore. Per questo siamo lieti di assegnarvi la Bandiera Lilla”.