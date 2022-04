La donna è stata trasportata all’ospedale di Trapani

Intervento congiunto del soccorso alpino e speleologico siciliano (Sass) e del IV reparto Volo della polizia per recuperare una turista rimasta ferita a monte Monaco a San Vito Lo Capo nel Trapanese.

L’allarme è scattato intorno alle 15 quando una donna danese di 49 anni, che faceva parte di una comitiva di ritorno da un’escursione su monte Monaco, è scivolata sul sentiero riportando la sospetta frattura di tibia e perone della gamba sinistra.

Contattato il 118

I suoi compagni sono riusciti a contattare il 118 tramite la centrale del numero unico d’emergenza 112. Trattandosi di un intervento in ambiente impervio è stato allertato il soccorso alpino e speleologico siciliano che per velocizzare il recupero della ferita ha chiesto l’intervento del IV reparto Volo della Polizia di Stato, col quale vige un consolidato rapporto di collaborazione.

L’elicottero AW139 ha imbarcato due tecnici del soccorso alpino all’aeroporto di Boccadifalco, dove ha peraltro sede la stazione Palermo del Sass, che in pochi minuti ha raggiunto la zona dell’incidente. I soccorritori sono stati sbarcati sul posto, hanno immobilizzato e imbarellato la ferita con l’aiuto del personale del 118, che intanto l’aveva raggiunta a piedi, e insieme l’hanno trasportata a spalle in una zona meno impervia dove è stato possibile il recupero con il verricello. La donna è stata quindi elitrasportata all’ospedale di Trapani.

Pochi giorni fa intervento alla Rocca di Cefalù

Pochi giorni fa, intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, stazione Palermo, per una turista tedesca che si era infortunata sulla Rocca di Cefalù nella mattinata di oggi.

La donna, 58 anni, originaria di Offemburg, era in vacanza nella cittadina normanna con il marito. Stamattina la coppia aveva deciso di fare un’escursione ma, mentre percorrevano il sentiero nei pressi del Tempio di Diana, la turista è scivolata procurandosi la sospetta frattura della caviglia destra, non riuscendo più a proseguire. Il marito ha chiamato il numero unico per le emergenze 112 che ha allertato la centrale del 118.

Trattandosi di un intervento sanitario in ambiente impervio è stato richiesto il supporto del Sass. Questo ha messo in moto la macchina dei soccorsi inviando a Cefalù una squadra da Palermo e una da Petralia Sottana. Posto dove da qualche settimana è stata aperta una sede operativa in un locale messo a disposizione dal Comune.

Sul luogo dell’incidente sono stati dirottati anche due tecnici che si stavano addestrando in zona. Allertato anche il sindaco Rosario Lapunzina che ha provveduto a garantire l’accesso dei mezzi di soccorso ai piedi della Rocca.

La donna è stata raggiunta dal personale sanitario del 118 che l’ha immobilizzata, poi è stata caricata su una barella dalle squadre del Soccorso Alpino che l’hanno scesa a spalle fino alla strada dove c’era ad attenderla un’ambulanza, destinazione il vicino ospedale Giglio.