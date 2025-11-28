Il programma di educazione finanziaria gratuito di UniCredit

Si svolgerà il prossimo 2 dicembre, con inizio alle ore 18 a Mazara del Vallo (Teatro Garibaldi, via Carmine 15) l’incontro di “Conversazioni sul Denaro”, il programma di educazione finanziaria offerto gratuitamente dalla Banking Academy di UniCredit.

Conversazioni sul denaro è il programma gratuito di educazione finanziaria, realizzato dalla Banking Academy – Esg Italy di UniCredit, per imparare a gestire il denaro, capire le tematiche finanziarie, assicurative e previdenziali con uno sguardo sempre attento ai propri obiettivi di vita, alle dinamiche sociali, culturali e di genere che influenzano le scelte economiche di ognuno di noi.

Il tema dell’incontro del 2 dicembre sarà “Mi prendo cura: come gestire il denaro per avere cura di sé e dei propri cari”. Sono previsti gli interventi di Vincenzo Lapiccirella, Responsabile Retail Business Sicilia di UniCredit, Clara Morelli, content creator di Chora & Will Media, Alessandro Cascavilla, economista e docente Università Unitelma Sapienza, Maura Gancitano, filosofa e co-fondatrice di TLON, Giannalisa Fontana, Responsabile Retail Business Management Sicilia di UniCredit e Ivana Neffat, Coordinatrice Banking Academy di UniCredit.

L’edizione 2025

Nell’edizione 2025 il programma ha approfondito il rapporto tra le competenze finanziarie e la gestione di alcuni momenti cruciali della vita, proponendo una riflessione sul denaro come strumento per realizzare i progetti personali, professionali e familiari a patto di possedere alcune conoscenze tecniche e saper riconoscere i condizionamenti culturali e di genere che influenzano le nostre scelte economiche. Centrali nel percorso i podcast realizzati in partnership con Chora & Will Media e i laboratori finanziari gestiti in collaborazione con Tlon.

Gli appuntamenti del 2025 Il 2 dicembre appunto si svolgerà appunto il talk “Mi prendo cura: come gestire il denaro per avere cura di sé e dei propri cari”. Il talk esplorerà di come il denaro possa diventare uno strumento di cura e protezione per sé e per la propria famiglia. Partendo dai meccanismi emotivi e culturali che influenzano le nostre scelte finanziarie, l’incontro offre indicazioni pratiche sui principali strumenti bancari e su come usarli per realizzare progetti, affrontare imprevisti e sostenere i propri cari. Un momento per acquisire maggiore consapevolezza e trasformare la gestione del denaro in un gesto di benessere e sicurezza. Le tappe già superate Il 25 novembre con “(In)dipendenza economica!” i partecipanti hanno esplorato il significato della violenza economica e hanno imparato a riconoscerne i segnali, mentre il 4 novembre con “W La paghetta!” si è parlato del valore della paghetta come strumento per sostenere la crescita e l’autonomia delle nuove generazioni. Il 30 settembre – “100 di questi anni” – insieme a Chora & Will Media, Tlon, economisti e manager UniCredit – appuntamento avente ad oggetto l’aumento dell’aspettativa e come questa influisca profondamente sui bisogni finanziari e sulla gestione del denaro, a partire dalle fasce più giovani fino a quelle più mature della popolazione. In un contesto in cui si vive più a lungo rispetto alle generazioni passate, diventa sempre più importante risparmiare di più, investire meglio e proteggersi lungo tutto l’arco della vita, per assicurarsi una stabilitàe un benessere finanziario duraturo nel tempo. Il 17 giugno invece si era svolto “Cambio vita“; insieme a Chora & Will Media, Tlon, economisti e manager UniCredit è stato affrontato il rapporto tra competenze finanziarie e gestione dei cambiamenti. La conquista della propria indipendenza, un trasferimento, un cambiamento lavorativo, la nascita di un figlio, una separazione, l’inizio della pensione, insieme all’allungamento della vita e alle trasformazioni del mercato del lavoro, richiedono capacità di adattamento ma anche lucidità e strumenti concreti per affrontarli. Le competenze finanziarie possono giocare un ruolo cruciale nella gestione o pianificazione dei cambiamenti, offrendo strumenti reali per disporre delle risorse economiche necessarie.