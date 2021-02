Proteste per lunghe attese e file

Tensioni all’ospedale di Marsala durante i vaccini

Necessario l’intervento dei carabinieri

Arriva anche la polizia municipale di marsala a rimettere ordine

Nella giornata d’ieri, su segnalazione della locale centrale operativa, i Carabinieri della Compagnia di Marsala (Tp) sono dovuti intervenire presso l’ospedale Paolo Borsellino in quanto personale medico aveva richiesto l’intervento per tensioni in atto all’interno e fuori dalla struttura tra medici e civili in attesa del vaccino.

Giunti sul posto i militari dell’Arma hanno potuto constatare che il tutto era scaturito dalle lunghe attese e file interminabili che i cittadini subivano prima della vaccinazione. Con l’ausilio di un equipaggio della polizia di stato e polizia municipale è stata riportata alla normalità una situazione che stava pericolosamente degenerando, permettendo così la ripresa delle attività di vaccinazione.

Polemiche sul padiglione Covid

“L’assessore Razza faccia chiarezza una volta per tutte sul pasticcio del ‘padiglione Covid’ dell’ospedale Paolo Borsellino di Marsala: dopo l’annuncio in pompa magna e la posa a dicembre della prima pietra, infatti, non solo i lavori non sono proseguiti ma da quel che si è appreso non vi sarebbe alcun progetto operativo per andare avanti”. Lo dice Baldo Gucciardi, parlamentare regionale del PD che sulla vicenda ha presentato una interrogazione all’Ars rivolta all’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza.