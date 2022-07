protagonisti i Calandra&calandra e molti artisti siciliani

E’ stato presentato dall’Associazione Musicale e Culturale Sicilia il nuovo videoclip dei Calandra&Calandra “Ammutta Ammutta”.

Il brano scritto per il Carnevale di Alcamo

Il brano era stato scritto per il Carnevale di Alcamo, dove i Calandra&Calandra sono a casa, ha riscosso subito un gran successo tanto che nei fratelli alcamesi è nata l’idea di realizzare un videoclip come hanno fatto per altre loro composizioni, ma questo doveva essere speciale.

Coinvolti tanti artisti siciliani

Così Giuseppe e Maurizio, hanno coinvolto tanti amici, del panorama artistico siciliano, i Fratelli Valentino e Fabrizio Pizzuto dei Treeunquarto, Ivan Fiore, Giovanni Cangialosi, Giacomo Matranga, Benedetto Lo Monaco, Pino Corrado, Giusi Di, Paola Tedeschi, Giusi Marasà, Tommy Gregory, Gioacchino Collica, oltre al corpo di ballo Otramanera Dance Company e tutti insieme hanno dato vita al videoclip di “Ammutta e Ammutta”.

L’ambientazione western

Le scene all’interno sono state girate presso il locale Via Vivaldi di Alcamo, che per l’occasione è stato trasformato in un vero Saloon tipico dei film Western mentre le riprese all’esterno sono state fatte presso il Maneggio Old West di Alcamo. Le riprese sono state effettuate da Girolamo Bongiovanni e Francesco Vutano di GB Immagine, la coreografia è stata curata da Manuela Di Martinola, la regia è stata curata da Massimo Scalici, che da tanti anni ha creato un sodalizio artistico con Giuseppe e Maurizio Calandra.

L’omaggio a Sergio Leone e Ennio Morricone

Per la circostanza la ditta E20 Service ha creato un vero e proprio set cinematografico trasformando le location in luoghi che ricordano i film di Sergio Leone. E proprio al grande regista italiano ed al maestro Ennio Morricone, che i Calandra&Calandra hanno dedicato il videoclip, per il quale hanno suonato 80 musicisti, un sound moderno miscelato al suono degli strumenti classici.

Ammutta Ammutta per le sue straordinarie caratteristiche musicali, è un brano molto orecchiabile che diventa facilmente un tormentone da canticchiare sin dal primo ascolto.

Chi sono i Calandra&Calandra

I fratelli alcamesi Giuseppe e Maurizio Calandra, da sempre attratti dalle sonorità della musica folk e popolare siciliana, hanno intrapreso l’attività musicale con un percorso di recupero prima e di rielaborazione poi, dei brani appartenenti alla tradizione musicale e popolare siciliana. Dopo diverse esperienze musicali si sono dedicati definitivamente alla musica popolare siciliana rivisitandola in una versione moderna, con accostamenti e “contaminazioni” musicali di vario genere. Questo nuovo modo di proporre la musica popolare siciliana conquista, nel tempo, l’attenzione ed i riconoscimenti sia da parte del pubblico che della critica. Certi del valore anche promozionale, in chiave culturale e turistica, della loro proposta artistica, negli ultimi anni i Calandra&Caladra hanno prodotto numerosi videoclip, soprattutto ispirati ai loro inediti, con risultati sorprendenti: più di 11.000.000 di visualizzazioni del loro canale YouTube (metà delle quali fatte all’estero) e decine di premi vinti su tutto il territorio nazionale.

Alcuni numeri e tappe del loro percorso artistico

Più di 400 spettacoli in 10 anni tra esibizioni e concerti

11.000.000 Visualizzazioni (su YouTube)

2 Cd prodotti Sicilia Incantata e Nzemmula

32 brani incisi;+ 4 in produzione

16 Videoclip prodotti

1 Tournée in Guatemala

3 Tournée a New York

1 Tournèe in Svizzera

1 Tournèe in Belgio

1 Tournèe in Canada

1 Tournèe in Francia

finale nazionale del talent su Radio Capital Capitalent

16 premi vinti in campo nazionale

Sono stati protagonisti della puntata “La Dedica” in onda su Rai 3 nazionale.

I loro brani si possono ascoltare anche on line sulla piattaforma Spotify e su tutti digital store.