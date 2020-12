era membro di una associazione antiracket

La sezione penale e misure di prevenzione del Tribunale di Trapani ha rigettato la richiesta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nei confronti di Vincenzo Artale, 68 anni, formulata dalla procura di Palermo. Artale, considerato in passato come un imprenditore antiraket, è stato accusato dai pm di essere appartenente alla mafia di Castellammare del Golfo e Alcamo (Tp).

Artale venne fermato nel 2016 nell’operazione ‘Cemento del Golfo’ assieme a Mariano Saracino, Vito badalucco e Martino Badalucco ma fino a pochi mesi prima dell’arresto era membro dell’associazione antiracket e antiusura di Alcamo. Artale, in particolare, venne accusato di estorsione con l’aggravante del metodo mafioso. Obiettivo, secondo i pm, era quello di creare un monopolio nel marcato dei calcestruzzi nel mandamento di Alcamo. Nel 2019 è stato condannato 3 anni di reclusione per estorsione ma non resse l’imputazione di associazione mafiosa perché “il fatto non sussiste”.

Proprio per la mancata condanna per associazione mafiosa, i giudici hanno rigettato la richiesta della Procura palermitana. Secondo il Tribunale trapanese, tenuto conto dell’arco temporale trascorso dal 2013 ad oggi, e dal “netto abbandono da parte del preposto delle condotte sintomatiche di pericolosità, oltre che della interruzione dei suoi rapporti con gli esponenti della consorteria mafiosa, deve ritenersi che alla data attuale Vincenzo Artale non sia soggetto socialmente pericoloso”.