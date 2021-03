Il controllo dei Carabinieri

A Scopello eseguono lavori non autorizzati, due denunce

I carabinieri scoprono lavori in area a vincolo paesaggistico

I proprietari hanno realizzato una strada tra il cantiere e la villetta

I Carabinieri della Stazione di Balata di Baida (TP) hanno denunciato due persone e sottoposto a sequestro preventivo un’area di 8000 metri quadrati a Scopello, per i reati di esecuzione di lavori in assenza di autorizzazioni e deturpamento di bellezze naturali.

Durante un servizio di controllo del territorio, a pochi passi dalla Torre Bennistra, i Carabinieri hanno notato un cantiere in opera per la realizzazione di un’abitazione. Nel corso del controllo, è emerso come, sebbene i lavori per la costruzione della villa fossero regolarmente autorizzati, il proprietario e il direttore dei lavori avevano abusivamente realizzato una strada di collegamento tra il cantiere e le vie urbane in modo da agevolare lo svolgimento delle attività di costruzione.

Area a vincolo paesaggistico

Nonostante tale lavoro fosse stato realizzato all’interno della proprietà privata, atteso che l’intera area è sottoposta a vincolo paesaggistico, necessitava di un preventivo vaglio delle autorità competenti. L’intera area è stata, dunque, sottoposta a sequestro in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.