Violenza sessuale e percosse. Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Alcamo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Trapani, su richiesta della procura, nei confronti di un uomo. L’indagato già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Anni di violenza e soggezione

Le indagini hanno permesso di ricostruire un lungo periodo di abusi. L’indagato si sarebbe reso responsabile, nel corso di diversi anni, di reiterate e gravi condotte di violenza sessuale, aggressioni e percosse e di violenza psicologica.

Questi comportamenti hanno generato nella ex compagna una condizione di profonda paura e soggezione. La spirale di violenze è stata interrotta solo grazie al grande coraggio della donna, che ha deciso di rivolgersi alla Polizia di Stato per denunciare gli abusi subiti.

L’impegno contro la violenza di genere

Questo arresto segna il secondo intervento in meno di due settimane condotto dal Commissariato di Alcamo in casi di violenza maschile contro le donne. Il dato conferma il costante e risoluto impegno della Polizia di Stato nel contrasto a ogni forma di maltrattamento e nella tutela delle vittime.

Appello della polizia

La Polizia di Stato rinnova l’appello a tutte le donne vittime di soprusi a denunciare immediatamente ogni comportamento violento o persecutorio.