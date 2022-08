Volata Napola-Mokarta, vince il keniano Isaac Kipkemboi Too

Antonio Ingrassia di

29/08/2022

Pronostici rispettati: il keniano Isaac Kipkemboi Too ha vinto la 24ma edizione della Volata Napola-Mokarta col tempo di 29’30”. Già vincitore lo scorso 26 luglio del Giro podistico di Castelbuono, il forte atleta africano ha confermato di attraversare un ottimo momento sui 10.000 metri del percorso ondulato che collega le frazioni di Napola (Erice) e Mokarta (Trapani).

Dominio africano alla Volata Napola-Mokarta

Alle sue spalle il connazionale Mogeni Omwena (29’41”) e i due rappresentanti del Burunda Celestine Ndikumana (29’53) e Olivier Irabaruta (30’12”) favorito della vigilia perché reduce dalla partecipazione alla maratona dei campionati del mondo di atletica del mese scorso a Eugene (Stati Uniti). Poi il keniano Peter Wanyoike (30’33”) e il ruandese Jean Baptiste Simukeka ((30’43”). Alle loro spalle il gruppo degli italiani Michele Fontana (30’46, Amaniel Freedom (30’47”), Simone Masetto (31’06”) ed i siciliani Alessio Terrasi (31’18) e Alessandro Brancato (31’33”). Più distanziati Nikolas Loss, Pietro Pellegini, Dario Cucchiara, Luca Filippi, Salvatore Greco, Calogero Di Gioia e Giovan Battista Castiglione.

Andrea Bonacasa si impone tra gli amatori

Si è imposto Andrea Bonacasa (Team F. Ingargiola) che ha percorso la distanza di 7.240 metri in 25’34”4 (media 3’32) seguito da Roberto Di Bella (Amatori Palermo) in 25’34”9 e Michele Galfano (Asd Marsala Doc) in 25’36”9. Tra le donne successo di Chiara Immesi (Sicilia Running Team) che ha surclassato le avversarie.

Le altre categorie

Nelle varie categorie vittorie di Giacomo Reina, Azzurra Agrusa, Claudio Salvia, Sara Bortulus, Vincenzo Giangrasso, Maria Letizia Mangiaracina, Pietro Paladino, Carla Grumaudo, Antonino GeraciAnna Romano, Ignazio GaruccioBrigida Sanna, Michele D’Errico, Antonina Ienna, Natale Senia, Giuseppe Troncale, Andrea Greco e Luca Cammarata.

In apertura di manifestazione si sono disputate le gare riservate alle categorie giovanili, valide anche per il campionato provinciale di Trapani.

Le parole di Stefano Mei

L’intervento di Stefanio Mei, presidente nazionale Fidal, testimonial della 24ma Volata Napola-Mokarta

“Non è soltanto podismo ma è aggregazione, cultura, tradizione popolare. Sono felice e onorato di poter salutare tutti i partecipanti e gli organizzatori della Volata Napola-Mokarta, nella splendida Sicilia, un luogo magico per l’atletica, che ho avuto la fortuna di poter conoscere qualche anno fa, respirando il clima speciale di questa competizione insieme a due grandi amici e antichi avversari in pista come Totò Antibo e Alberto Cova”.

Mei ha continuato: “Vorrei sottolineare come questo evento, nelle ultime tre edizioni prima della sosta forzata, abbia contribuito alla scoperta e alla crescita di un fuoriclasse del mezzofondo mondiale come il giovane ugandese Oscar Chelimo, vincitore per tre volte consecutive, e da poche settimane bronzo iridato nei 5000 metri di Eugene. È il segnale dello spessore tecnico che riesce a proporre ogni anno questa 10 km, nata come una semplice gara amatoriale e diventata un evento internazionale a tutti gli effetti, per merito di un gruppo di organizzatori guidato dal presidente Antonio Criscenti che ama l’atletica e la fa amare a tanti”.