Compensazione pecuniaria di 250 euro

Pesanti disagi nelle giornate di ieri e oggi, mercoledì 9 e giovedì 10 novembre, per circa 250 passeggeri dei voli Pantelleria Trapani e viceversa cancellati improvvisamente dalla compagnia aerea Dat. Ora i viaggiatori potrebbero richiedere la compensazione pecuniaria di 250 euro, prevista dal Regolamento Comunitario 261/2004.

I voli cancellati da e per Pantelleria

Ieri, il volo Pantelleria Trapani DX1836, che doveva partire alle 18:25 è stato annullato. Una cancellazione che ha comportato anche all’annullamento del volo Trapani Pantelleria DX1835, con partenza prevista alle 19:35, nelle medesime condizioni. Le cancellazioni, però, stanno proseguendo anche per la giornata odierna, con l’annullamento dei voli Pantelleria Trapani DX1832 e Trapani Pantelleria DX1831 di questa mattina, in partenza rispettivamente alle 7 e alle 8:10. Si prospettano tante richiesta di risarcimento adesso per i pendolari.

Incubo per il volo Palermo-Milano

Nei giorni scorsi altra mattinata da incubo per i passeggeri aerei dei voli Milano Palermo e Palermo Milano Malpensa, che, nella giornata di ieri, lunedì 7 novembre, hanno riportato dei ritardi consistenti da parte della compagnia aerea Wizzair.

Il ritardo dei due voli

Nella fattispecie, il volo Milano Palermo W65579 doveva partire alle 7 ed è atterrato solamente alle 12:42. Un pesante ritardo che ha comportato anche disagi con altrettanto successivo ritardo del volo Palermo Milano W65580 con partenza prevista alle 09:25 e atterrato alle 14:55.

Ritardo anche per un volo in partenza da Catania

Giornata da incubo per centinaia di passeggeri in partenza dall’aeroporto di Catania e diretti in Lombardia. Dovevano raggiungere Milano, ma il volo ha riportato quasi sette ore di ritardo all’atterraggio. È accaduto giovedì 3 novembre, con il volo Catania Milano W65576, con pesanti disagi per i passeggeri della compagnia aerea Wizzair.

Ore e ore di attesa allo scalo

I passeggeri, quindi, sono stati costretti a trascorrere ore intere all’interno dell’aeroporto di Catania, vedendo rinviato il proprio volo in partenza inizialmente alle 06:30 e atterrato solamente alle 15:25. Un disservizio che ha portato non pochi disagi per i passeggeri desiderosi di raggiungere la città lombarda, che, però, grazie all’assistenza gratuita di ItaliaRimborso, possono, anche loro, ottenere 250 euro come compensazione pecuniaria.