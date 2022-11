Partenza prevista alle 6:30 ma l’arrivo è avvenuto alle 15:25

Giornata da incubo per centinaia di passeggeri in partenza dall’aeroporto di Catania e diretti in Lombardia. Dovevano raggiungere Milano, ma il volo ha riportato quasi sette ore di ritardo all’atterraggio. È accaduto, ieri mattina, giovedì 3 novembre, con il volo Catania Milano W65576, con pesanti disagi per i passeggeri della compagnia aerea Wizzair.

Ore e ore di attesa allo scalo

I passeggeri, quindi, sono stati costretti a trascorrere ore intere all’interno dell’aeroporto di Catania, vedendo rinviato il proprio volo in partenza inizialmente alle 06:30 e atterrato solamente alle 15:25. Un disservizio che ha portato non pochi disagi per i passeggeri desiderosi di raggiungere la città lombarda, che, però, grazie all’assistenza gratuita di ItaliaRimborso, possono ottenere 250 euro come compensazione pecuniaria.

I motivi presunti del ritardo

Sembra che il ritardo, infatti, sia dovuto a problematiche della compagnia aerea ed il team sostiene che ci possano essere gli estremi per l’applicazione del Regolamento Comunitario 261/2004. Per contattare ItaliaRimborso e segnalare il volo in ritardo Wizzair Catania Milano è possibile farlo segnalando direttamente il disservizio con il form presente nel sito italiarimborso.it.

La sentenza del giudice di pace

La compagnia Wizzair non è la prima volta che finisce nell’occhio del ciclone per questo tipo di disavventure. E’ notizia di appena qualche giorno fa che per un volo cancellato proprio da questa stessa compagnia, una coppia di Partinico, in provincia di Palermo, ha ricevuto 1.103 euro di risarcimento. La cancellazione era relativa al volo Palermo Londra del 21 giugno scorso, la Wizzair ne ha dato comunicazione con poco preavviso. Questa è stata la decisione del Giudice di Pace di Palermo.

Voli da incubo da e per Palermo

Nei giorni scorsi altra notte da incubo per i passeggeri dei voli aerei Palermo Bergamo e Bergamo Palermo che, nella giornata di martedì 25 ottobre, hanno riportato dei ritardi consistenti da parte della compagnia aerea Ryanair. I viaggiatori secondo quanto analizzato da ItaliaRimborso, società con l’obiettivo di fornire assistenza ai passeggeri che subiscono un disservizio aereo, potrebbero richiedere anche in questo caso la compensazione pecuniaria di 250 euro prevista dal regolamento comunitario 261/2004.