Lo chef a Casa Minutella

Arancina? Arancino? Lo chef Filippo La Mantia chiude la storica disputa tra Palermo e Catania. “Chiamatelo come volete, resta sempre un monumento della nostra cucina”. Da anni La Mantia cambia il nome nel menù: per un mese lo chiama arancino/a per poi nominarlo arancina/o. Geniale.