x

Il caro bollette può fare più danni del Covid alle imprese. Per il mondo delle imprese arriva l’ennesimo ostacolo. La corsa al rialzo dei carburanti, che si ripercuote sul conto energetico delle imprese, può avere conseguenze peggiori dei danni causati dal Covid. Lo sostiene Giuseppe Russo, editore del Gruppo RMB, intervenuto ieri a Casa Minutella. “C’è un rischio nell’immediato se non riusciamo a tamponare – sostiene Russo – e la politica deve intervenire, anche quella regionale. Se non riusciamo a tamponare questa crisi, ci troveremo parecchie ferite. La crisi energetica che stiamo attraversando, per certi versi, rischia di essere più grave dei problemi economici che sono stati causati alle aziende dal Covid”. E’ una crisi che secondo Russo “stiamo sottovalutando a tutti i livelli”.