Oggi alle 14.30 “Domenica Blog”, torniamo in diretta per condividere con Voi un po di chiacchere, interviste ed approfondimenti. Incontreremo online i sindaci di Agrigento, Cinisi, Bagheria e Lercara, faremo due chiacchiere con Francesco Scimemi, parleremo di #iomangioebevosiciliano con il Pastificio Giglio, sentiremo il direttore di Demopolis per vedere cosa hanno risposto i siciliani sul coronavirus e tanto altro. A condurre da Casa Minutella, Massimo Minutella.

La diretta sarà visibile sulle pagine facebook di Blogsicilia e Casa Minutella oltre che in home page sul nostro giornale.

