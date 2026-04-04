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Cina: miniera “intelligente” di rame, operazioni senza equipaggio in profondità
di
Redazione Video
|
04/04/2026
Cina: miniera “intelligente” di rame, operazioni senza equipaggio in profondità
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