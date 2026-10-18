Dramma a Cortona (Arezzo)

Leonardo Accioli, 15 anni, è morto nella notte tra sabato 17 e domenica 18 ottobre a Terontola Alta, frazione di Cortona, in provincia di Arezzo. È rimasto schiacciato dal trattore di famiglia, che si è ribaltato lungo un sentiero di campagna poco prima della mezzanotte. Lo studente, nato nel 2010, avrebbe compiuto presto 16 anni.

Cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo si trovava con alcuni amici in un casolare di famiglia per una cena. A un certo punto avrebbe preso il mezzo agricolo, custodito in una rimessa, e si sarebbe allontanato verso la campagna. Lungo un tratto scosceso, al buio, il trattore si sarebbe ribaltato travolgendolo. Le cause sono ancora da accertare.

A dare l’allarme sono stati gli amici, che non lo vedevano tornare. Intorno alle 0.30 sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco del comando di Arezzo, con il distaccamento di Cortona, e i carabinieri della compagnia di Cortona. I soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso.

Il racconto del sindaco

Il sindaco di Cortona Luciano Meoni segue la vicenda in prima persona. Dal suo racconto emerge che i ragazzi stavano partecipando a una serata in campagna. Il quindicenne sarebbe salito sul trattore per gioco, forse per far vedere agli amici di saperlo guidare. Secondo gli amici lo aveva già guidato altre volte, senza incidenti. «Una notizia che ci ha sconvolto», ha commentato Meoni.

La famiglia e il lutto a Terontola

Leonardo era orfano di padre da alcuni anni e viveva con la madre e la sorella di 20 anni. La sorella sarebbe stata presente alla cena: dopo l’incidente si è sentita male ed è stata portata con un’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Cortona.

In segno di lutto è stata rinviata la partita del Terontola Calcio, la squadra in cui gioca come portiere un cugino del ragazzo.

Le indagini

I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente e le circostanze in cui il giovane si è messo alla guida del mezzo e ne ha perso il controllo.