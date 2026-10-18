Dramma a Roma

Un uomo di 88 anni ha ucciso la moglie di 87 con un colpo di pistola e poi si è tolto la vita con la stessa arma. È successo nel primo pomeriggio di oggi, domenica 18 ottobre, in un appartamento di viale dei Colli Portuensi, nel quartiere Monteverde a Roma. A dare l’allarme è stato il figlio della coppia.

I soccorsi e le indagini

Quando i sanitari dell’Ares 118 sono arrivati nell’appartamento, per entrambi non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato San Paolo e della polizia scientifica, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica. La pistola usata risulta regolarmente detenuta.

Le prime ipotesi degli investigatori

Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, l’uomo da qualche tempo sarebbe stato molto preoccupato per le condizioni di salute della moglie, che aveva una malattia oncologica. È un elemento che potrebbe aiutare a chiarire il contesto ma le verifiche sono ancora in corso.

Se tu o una persona che conosci state attraversando un momento difficile, puoi chiamare Telefono Amico allo 02 2327 2327. Per le donne che subiscono violenza è attivo il numero gratuito 1522, 24 ore su 24.