Un drone carico di droga destinato a raggiungere i detenuti della Casa circondariale di Siracusa. È quanto emerso da un’operazione condotta nella notte dalla Polizia penitenziaria, che ha portato all’arresto di due persone e al sequestro di circa due chili di hashish e alcuni grammi di cocaina.

Cosa è accaduto

L’intervento, come riferito dalla segreteria provinciale dell’Osapp, è scattato intorno alla mezzanotte, quando il personale della sala regia, impegnato nel monitoraggio dei sistemi di videosorveglianza interni ed esterni, ha individuato movimenti sospetti nei pressi del perimetro dell’istituto penitenziario.

Gli agenti sono riusciti a bloccare due persone, mentre altri due uomini si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce. Le ricerche dei fuggitivi sono in corso.

Droga e drone sequestrati

Nel corso dell’operazione è stato intercettato e sequestrato un drone che, secondo quanto riferito dall’Osapp sarebbe stato utilizzato per superare le mura di cinta e consegnare la sostanza stupefacente all’interno del carcere.

La droga, costituita da circa due chilogrammi di hashish e alcuni grammi di cocaina, è stata rinvenuta all’interno del velivolo e nelle immediate disponibilità delle persone fermate. Gli agenti hanno inoltre sequestrato l’autovettura utilizzata per raggiungere l’area adiacente alla struttura penitenziaria.

Il plauso dell’Osapp

Il segretario provinciale dell’Osapp di Siracusa, Giuseppe Argentino ha espresso apprezzamento per il personale intervenuto. Il sindacato ha rivolto un ringraziamento al comandante in missione, al vice comandante, agli ispettori e agli agenti impegnati nell’intervento, sottolineando la professionalità e la prontezza dimostrate nel contrasto all’introduzione di sostanze stupefacenti in carcere.