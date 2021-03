le pillole tv di italpress

“Mi sembra che abbia dimostrato un suo fallimento”

Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, a proposito di Domenico Arcuri, ormai ex Commissario straordinario per l’emergenza Covid19

Il presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, ha ‘silurato’ Arcuri, nominando al suo posto il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo

Salvini precisa alla stampa: “Non è una crociata personale. Non ho nulla di personale nei confronti del signor Arcuri”, sottolineandone però “il fallimento in tutte le missioni in cui è stato chiamato a mettersi alla prova, dalla scuola, alle mascherine ai vaccini”. Conclude Salvini: “Faccio i miei migliori auguri al generale Figliuolo e ringrazio il presidente Draghi per la tempestività nella sua scelta”.