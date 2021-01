le pillole tv di italpress

x

“Per serietà io non vado al governo a tutti i costi per scaldare una poltrona”

Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini

Il capo del Carroccio ribadisce la sua opinione sulla necessità di tornare al voto

Matteo Salvini dice no a quello che definisce “un governo tutti dentro”. E aggiunge: “L’unica alternativa è un governo serio a guida centrodestra”. E ancora: “Io al governo con Zingaretti, Renzi e Di Maio non vedrei cosa poter fare” definendoli “i signor no di professione”.