la rubrica "la salute vien mangiando" di italpress

Uno dei problemi di salute che si sta diffondendo sempre di più è quello dei dolori articolari

Ne ha parlato Rosanna Lambertucci che per la rubrica “La Salute Vien Mangiando” di Italpress ha intervistato Ludovico Panarella, ortopedico e traumatologo presso il Policlinico Tor Vergata a Roma

Panarella ha ribadito l’importanza del movimento e della sana alimentazione per prevenire proprio i dolori articolari

Le restrizioni anche alle attività motorie determinate dal Covid19 hanno portato ad una diminuzione dell’esercizio fisico quotidiano. Il professore Panarella, in tema di rimedi, consiglia innanzitutto di fare una accurata diagnosi consultando il medico di medicina generale o lo specialista. Molti pazienti, pur di fare esercizio fisico, spiega Panarella, si sono “scoperti improvvisamente runners” anche se non erano allenati, accusando dolori articolari. Fatta la diagnosi, consiglia ancora l’ortopedico, bisogna orientarsi verso un percorso di riabilitativo e rieducativo. I farmaci hanno una validità di tipo antalgico, cioè antidolorifico e antinfiammatorio, però limitatamente ad una fase acuta. Per Panarella bisogna soprattutto “contenere e prevenire”: obiettivi raggiungibili facendo movimento, va bene anche passeggiare due volte al giorno. Importante anche l’alimentazione, “che andrebbe adeguata all’attività motoria, sia in quantità che qualità, senza arrivare necessariamente ad andare tutti dal nutrizionista clinico”.