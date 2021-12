Ne abbiamo parlato a Casa Minutella

La Festa di Santa Lucia di Siracusa. Anche quest’anno, il 13 dicembre, per colpa delle restrizioni da Covid, non ci saranno i classici festeggiamenti in grande stile per la patrona della cittadina siciliana. Giusto così? Ma in un mondo che riparte e riapre stadi e teatri, non sarebbe stato giusto consentire ai fedeli di celebrare la loro santa come si deve?

La foto copertina è di Salvatore Campagna (Flickr)