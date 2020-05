Sicilia Anno Zero è il nuovo format in Streaming di Blogsicilia con il quale abbiamo avviato un ciclo di incontri in diretta tra componenti dell’amministrazione regionale siciliana e gli stakeholders dell’economia siciliana in tutti i settori.

L’ultimo appuntamento è stato martedì scorso, alla presenza del Vice Presidente della Regione Gaetano Armao. Interessante il confronto tra Giuseppe Biundo, il portavoce e fondatore del movimento spontaneo targato #iomangioebevosiciliano che ha raggruppato oltre 1500 aziende della filiera del food siciliano e Gaetano Armao sull’immobilismo della politica ostaggio della burocrazie che rischia di bloccare anche la ripartenza dopo questo periodo di crisi Covid19 che rischia di dare un colpo mortale ad un intero comparto legato ala filiera del Turismo in difficoltà.