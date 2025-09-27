Palermo
» Italpress
La Russa “Meloni ha come stella polare la sicurezza degli italiani”
di
Redazione Video
|
27/09/2025
La Russa “Meloni ha come stella polare la sicurezza degli italiani”
In auto con 27 chili di cocaina, arrestato un uomo di 47 anni
“Verso il Parco Letterario del Verismo”: avviato il percorso di rete tra Vizzini, Mineo e Licodia Eubea
Aggredito e picchiato in via Oreto con bottiglie e un cric, caccia a tre uomini
“Scendi ti do la bomboniera”, dentro c’erano i soldi, scatta il blitz e lo scandalo all’Asp di Palermo
Scontro tra una bici elettrica e una moto, gravi due ragazzine di 12 anni
Il messaggio di Schifani alla festa di Forza Italia: “I venti di guerra non fermino la crescita”
Inaugurata dopo lunghi lavori di ristrutturazione, piove dentro la palestra di Borgo Nuovo
Lotta alla povertà è al disagio giovanile, in Sicilia l’undicesimo successo di Don Bosco, Schifani: “la Sicilia investirà parte del suo tesoretto”
Cade per strada durante il nubifragio e viene travolto, ricoverato in gravi condizioni
