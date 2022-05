“Dopo lunga agonia a causa del morbo della politica è venuto a mancare il diritto alla Sanità pubblica. Ne danno il triste annuncio i cittadini eoliani”. E’ il testo di un manifesto del comitato “L’ospedale di Lipari non si tocca“, apparso per le strade di Lipari per protestare contro le gravissime carenze di personale del presidio dell’isola. Poi la processione all’assistenza sanitaria defunta ha avuto luogo. qui è documentato nel video di qds.it