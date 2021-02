le pillole tv di italpress

x

Mafia in Sicilia, un’inchiesta della Dda di Palermo sui capimafia e boss della Stidda ha portato a 23 fermi.

L’indagine colpisce le famiglie mafiose agrigentine e trapanesi.

Tra le persone finite in cella anche una avvocatessa di Canicattì nel cui studio i capimafia di diverse province siciliane si sono riuniti per due anni.

Coinvolto nell’operazione uno dei capimafia indicato come il mandante dell’omicidio del giudice Rosario Livatino. Si tratta di Antonio Gallea, che dal 2015 era in semilibertà per aver mostrato la volontà di collaborare con la giustizia.

Per gli inquirenti, in realtà, Gallea stava ricostruendo la Stidda.

Le riunioni dei mafiosi si tenevano nello studio legale di Angela Porcello, avvocato difensore di diversi boss. Il suo studio era diventato base logistica dei clan perché la legge limita le attività investigative negli uffici degli avvocati.