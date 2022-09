Il fuoco da una parte, l’acqua dall’altra. Palermo è cinta d’assedio da due emergenze. Numerosi incendi sono stati appiccati a rifiuti abbandonati per strada questa notte a Palermo. Diversi i quartieri che sono stati interessati con i vigili del fuoco impegnati per quasi tutta la notte. Interventi anche in provincia.

Il fuoco appiccato ai rifiuti

Per due volte i pompieri sono dovuti intervenire nella zona dell’Albergheria. Altri roghi sono stati spenti in via Villagrazia, allo Zen in via Fausto Coppi, a Borgo Nuovo in via Bernini, ed ancora in viale Italia a Valdesi.

In provincia di Palermo invece ci sono stati tre interventi. Due hanno riguardato Isola delle Femmine, uno invece Partinico ed esattamente la via Ungaretti. Una zona, quest’ultima, dove insiste un quartiere di case popolari e dove spesso vengono dati alle fiamme i rifiuti accatastati nel piccolo slargo all’ingresso dell’arteria.

Appena due notti fa erano stati registrati altri incendi di rifiuti a catena sempre tra Palermo e provincia. Quello che ha più preoccupato è stato il rogo che si è sviluppato all’interno di un deposito autorizzato a Carini nella zona industriale. A fuoco invece rifiuti abbandonati per strada o accatastati nei cassonetti nei quartieri palermitani del Villaggio Santa Rosalia, a Falsomiele e a Brancaccio tra le vie Lussorio, Utveggio, dell’Airone e Villagrazia.

Pioggia e allagamenti dopo le fiamme

Appena il tempo di far rientrare l’emergenza incendi che è arrivato l’acquazzone imprevisto e violento. Allagamenti nelle stesse aree che in precedenza erano state colpite dagli incendi e nuovo turbinio di chiamate ai Vigili del Fuoco.

Prime piogge e primi allagamenti nelle zone tradizionali che vanno da via Imera al centro città, da Mondello, a Brancaccio. Una ventina le chiamate ai vigili del fuoco ma molte delle emergenze sono rientrate prima dell’arrivo dei mezzi.

I canali di scolo

Resta il problema dei canali di scolo dell’acqua spesso insufficienti e parzialmente otturati dai detriti che si sono accumulati durante l’estate