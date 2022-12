x

Natale all’insegna del sole e di temperature primaverili in tutta la Sicilia. A Siracusa e Trapani si toccano i 21 gradi. C’è chi ha approfittato della giornata favorevole per fare un tuffo al mare a Palermo, come a Catania e in diverse località dell’Isola.

Mondello presa d’assalto

La spiaggia di Mondello è stata presa d’assalto tanto dai turisti quanto dai Palermitani. Sono comparsi canoisti con in testa le antenne da Renna e babbi Natale in costume. Escursioni in barca ma anche bagni improvvisati magari prima di un pranzo che si annuncia lungo e pesante

Parchi e riserve pieni

Passeggiate nei parchi, nelle riserve naturali e lungo i litorali delle spiagge prima del tradizionale pranzo di Natale in famiglia o nei ristoranti soprattutto nelle zone balneari e in montagna. Tanti i turisti giunti nell’Isola per le vacanze natalizie che si stanno godendo il clima favorevole visitando monumenti e città.

Le passeggiate la faranno da padrone fino a sera anche per digerire il cenone di ieri o il pranzo di oggi

Taormina, è bagno fuori stagione

Falò per riscaldare simbolicamente il bambinello nel centro storico e bagni in riva al mare di Mazzeo, frazione di Taormina, grazie anche ai venti gradi registrati nel comprensorio turistico. Si è rinnovato così il tradizionale appuntamento con il tuffo a mare di Natale. L’iniziativa, ideata dai gemelli James e Justin Moschella, è giunta ormai alla decima edizione e ha chiamato a raccolta tanti appassionati che si sono tuffati in mare a mezzogiorno in punto.

“L’evento nasce – spiega Justin – dalla voglia di aggregare persone, conoscenti, amici e vacanzieri e trascorrere alcune ore di divertimento ed allegria con l’insolito tuffo fuori stagione per festeggiare il giorno di Natale, in compagnia, approfittando della nostra splendida spiaggia e del nostro incantevole mare”. Tanti Babbo natale si sono tuffati anche in altre zone di Taormina.