il messaggio del pastore della chiesa siracusana

L’arcivescovo di Siracusa, Francesco Lomanto, ha inviato con un video gli auguri di Natale alla comunità cattolica del Siracusano. Il pastore della chiesa siracusana ha rivolto un pensiero ai fatti tragici che imperversano nel mondo, capaci, però, di avere dei riflessi in ogni territorio.

Il pensiero ai poveri ed agli ultimi

“La venuta del Signore ci aiuti a superare la situazione – ha detto l’arcivescovo Lomanto – di grande incertezza che stiamo attraversando a causa delle conseguenze della pandemia, della brutalità delle guerre e della grave crisi energetica ed economica che mette in difficoltà famiglie, commercianti, lavoratori, disoccupati e incrementa il numero dei poveri. Il Natale del Signore porti a tutti serenità, pace, gioia, salute e alimenti in tutti il senso vivo del dono di sé, della collaborazione della corresponsabilità”.

L’incontro tra il vescovo ed i giornalisti

L’arcivescovo ha anche incontrato i giornalisti siracusani ed a loro ha lanciato un appello. “I giornalisti debbono essere corresponsabili – ha detto l’arcivescovo di Siracusa – per una nuova missione. Il Natale è riconoscere la continua visita del Signore in mezzo a noi, fargli spazio al centro dei nostri impegni umani, farsi riempire il cuore dalla sua presenza perché trabocchi di vita, di gratitudine e di speranza per essere ‘visionari’ di una nuova umanità che ha la grazia e la gioia di camminare con l’Emmanuele”.

La lettera pastorale

L’arcivescovo Lomanto ha presentato ai giornalisti e agli operatori della comunicazione la lettera pastorale

“Sanctificati in veritate”. “La lettera pastorale è rivolta a tutti – ha detto – è espressione di una tradizione ecclesiale che serve a guardare la realtà, i contesti, le situazioni ed offrire degli orientamenti spirituali, pastorali per camminare, per andare avanti, dare la nostra testimonianza autentica di fede, e venire incontro all’uomo di oggi per costruire nella corresponsabilità la civiltà dell’amore”.

l termine dell’incontro il segretario provinciale Prospero Dente, il segretario nazionale dell’Ucsi Salvatore Di Salvo e il presidente provinciale dei giornalisti cattolici Alberto Lo Passo, hanno consegnato 50 chili di pane destinati alla mensa del Pantheon.