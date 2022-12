Natale e Santo Stefano con il bel tempo. L’Anticiclone africano domina il tempo su tutta l’Italia. Cielo spesso coperto o nebbioso al Nord e sul Centro tirrenico con pioviggine in Liguria e occasionalmente anche sulla Lombardia, in Veneto e sul Friuli Venezia Giulia. Possibili nebbie anche sulle valli dolomitiche e del Piemonte oltreché sulle coste ioniche calabresi in serata. Ma tempo soleggiato altrove con clima mite in particolare in Sicilia dove la giornata è quasi calda sia oggi, giorno di Natale, che domani, giornata di santo Stefano.

Le previsioni fino a metà settimana

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni, area per area e giorno per giorno.

DOMENICA 25 DICEMBRE

Nord: Natale con cielo coperto e localmente nebbioso sulle zone pianeggianti e prealpine, più soleggiato sulle Alpi. Pioviggine in Liguria.

Centro: Giorno di Natale con un cielo spesso coperto in Toscana, Umbria e sulle Marche, altrove invece si presenterà poco nuvoloso.

Sud: La giornata sarà caratterizzata da locali nebbie mattutine in Basilicata e Campania, qui anche con molte nubi, sarà poco nuvoloso altrove.

LUNEDI’ 26 DICEMBRE

Nord: Cielo spesso coperto e localmente nebbioso in Pianura Padana e sui settori prealpini, schiarite sulle Alpi, pioggia in Liguria.

Centro: Giornata con cielo coperto su Toscana, coste laziali e in Umbria, poche nubi altrove. Venti deboli dai quadranti meridionali.

Sud: Mattinata con nubi basse su tarantino e crotonese, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni.

MARTEDI’ 27 DICEMBRE

Nord: Nebbia su molte zone pianeggianti, dove non ci sarà il cielo si presenterà con nubi sparse, sole prevalente invece sui settori alpini.

Centro: Possibilità di nebbia su Toscana, Umbria, alto Lazio e Marche interne. Cielo coperto sul resto del Lazio, soleggiato altrove.

Sud: Al mattino ci potranno essere delle nebbie sulle coste ioniche, ma in un contesto di cielo poco nuvoloso salvo più nubi sull’alta Campania