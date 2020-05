Il leader dei 5 stelle, Sen. Crimi, è stato ospite di Casa Minutella nella puntata del venerdì 15 maggio intervistato ad Manlio Viola e Massimo Minutella. Tante le domande a cui il leader dei 5 stelle è stato tenuto a rispondere e diverse risposte hanno ricevuto un “non so, mi devo informare”. E’ il caso della domanda sul ponte Himera. Il senatore siciliano si dichiara informato della vicenda ma non pare esserlo fino in fondo e lo dichiara apertamente.