Ore 14,00, la terra trema. Da Ikea scatta il sistema di allerta. Il sistema di emergenza del grande mercato catanese Ikea è entrato in funzione subito. Clienti e dipendenti sono stati evacuati in modo ordinato e veloce. La scossa è stata avvertita pochi istanti dopo le 14. All’interno di Ikea in tanti stavano pranzando. Secondo i testimoni si è letteralmente sollevato il pavimento e contemporaneamente si è avvertito un rumore sordo proveniente dal basso. Sono caduti anche oggetti dagli scaffali di esposizione di Ikea.

Il racconto del testimone

Immediatamente è partita una registrazione vocale chiaramente predisposta precedentemente che ha avvertito dell’allarme terremoto in corso ed ha indirizzato gli ospiti e il personale ordinatamente verso l’uscita secondo percorsi prestabiliti e ben indicati spiegando il da farsi in diverse lingue e rassicurando il pubblico per evitare il panico.

Il messaggio veniva ripetuto in diverse lingue continuando a tranquillizzare e indicava i percorsi. Immediata anche l’assistenza per bambini dell’area parco giochi che sono stati immediatamente spostati al centro del parcheggio in un’area di sicurezza. Complimenti all’organizzazione di Ikea, conclude il testimone.

I dati sul terremoto

Più tardi si apprenderà che la scossa di terremoto avvertita da Catania fino a Siracusa e nelle due province, secondo quanto registrato da Ingv sarebbe stato un evento singolo di magnitudo valutata inizialmente in un range compreso tra 4.4 e 4.9 e alla fine stabilita in una intensità di 4.5. La popolazione ha nettamente avvertito la scossa (si è sentita anche in gran parte della provincia e del Siracusano) e moltissimi si sono riversati in strada. L’epicentro della scossa è stato individuato a 6 chilometri da Aci Castello.

Ai vigili del fuoco non è giunta alcuna segnalazione di crolli per il terremoto il cui epicentro è stato registrato in mare alle 14.06 a 5 km dalla costa di Aci Castello. I dati vengono confermati dalla sala operativa dei vigili del fuoco di Catania. Nessuna segnalazione è giunta all’Ingv e alla sala operativa delle forze dell’ordine.