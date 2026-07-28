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Varese pronta per gli Europei di canottaggio, Italia al via con 22 equipaggi
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Redazione Video
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28/07/2026
Varese pronta per gli Europei di canottaggio, Italia al via con 22 equipaggi
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