ANCORA SBARCHI

Proseguono gli sbarchi di migranti a Lampedusa: altri 180 sono approdati sull’isola dopo essere stati soccorsi dalle motovedette di Guardia di finanza e Capitaneria.

Sulle ultime imbarcazioni, partite da Sfax, in Tunisia, c’erano 49 migranti (9 donne e 4 minori), 30 (16 donne e 4 minori), 50 e 51 (12 donne e 5 minori) originari di Ciad, Guinea, Mali, Senegal, Sudan, Burkina Faso, Gambia, Congo e Mali. Salgono, quindi, a 21, da mezzanotte, gli approdi registrati con un totale di 885 persone. Torna l’emergenza all’hotspot dell’isola dove ci sono 1.473 ospiti, a fronte di una capienza massima di poco meno di 400. Con il traghetto di linea, che arriverà in serata a Porto Empedocle, sono stati trasferiti in 107.

Il convegno a Bruxelles

“L’Europa dei diritti sospesi”. E’ questo il tema del dibattito che si terrà, a partire dalle ore 17, nella sala József Antall del Parlamento Europeo di Bruxelles, a cui prenderanno parte, fra gli altri, il sindaco di Lampedusa Filippo Mannino e Tareke Brhane, presidente del Comitato 3 ottobre (nato dopo il naufragio con 368 vittime del 2013).

Saranno presenti anche Hans Schoemaker, deputato Division European External Action Service, Ivanova Desislava dell’Unhcr,

Youseef Wahid, medico siriano sopravvissuto al naufragio dell’11 ottobre 2013 a Lampedusa e Neguse Adal, fratello di una delle 368 vittime della tragedia del 3 ottobre.

E’ prevista anche una tavola rotonda dal titolo «Le missioni navali europee. Luci ed ombre delle operazioni di ricerca e

soccorso nel Mediterraneo interamente gestita da studentesse e studenti italiani (due dei quali di Lampedusa) ed europei.

Il salvataggio in area Sar

Un barchino di 7 metri è naufragato in area Sar a largo di Lampedusa. A soccorrere 38 migranti, fra cui 11 donne e un minore, sono stati i militari della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza. Non sono stati riferiti dispersi in mare.

Dopo un primo soccorso, e sbarco, di 41 persone, i militari hanno soccorso le 38 persone finite in acqua dopo che l’imbarcazione, partita dalla Tunisia, sulla quale viaggiavano è colata a picco. Soccorsi – ed è stato il terzo sbarco a Lampedusa nel giro di pochissimo tempo – anche altri 45 migranti, fra cui 10 donne e 5 minori. Anche loro sono salpati da Sfax, in Tunisia, alle 5 di ieri.

Like this: Like Loading...