L'uomo era in possesso anche di una pistola con matricola abrasa

Un 79enne di Campobello di Licata, in provincia di Agrigento, è stato arrestato con l’accusa di minacce, ricettazione e porto abusivo di arma impropria dopo aver aggredito il genero colpendolo più volte con un bastone.

Come scrive grandangoloagrigento.it, durante la rissa con il genero all’anziano sarebbe anche caduta una pistola carica con la matricola abrasa. L’uomo avrebbe inseguito il genero in auto, e una volta raggiunto, avrebbe cominciato a colpirlo diverse volte con un bastone. Non sono ancora chiare le motivazioni del gesto del 79enne.

I legali dell’anziano hanno già annunciato ricorso al tribunale del riesame.

