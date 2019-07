Il conduttore in tour nell'Isola

Alberto Angela, fresco di laurem ad honorem ricevuta all’Università di Palermo, si trova a Palma di Montechiaro per girare alcune scene che andranno in onda in un servizio della trasmissione televisiva “Ulisse”. Il conduttore televisivo è in questi giorni impegnato a girare le bellezze storico-monumentali dell’Isola alla continua ricerca di nuove scoperte. E ieri è toccato a Palma di Montechiaro, perla dell’Agrigentino.

A Palma si deve ancora risvegliare dall’evento “Alta Gioielleria” organizzato dagli stilisti Dolce e Gabbana. Un evento che ha portato in alto nel mondo il nome del paese e di tutta la provincia di Agrigento. Ora Palma viene visitata per altre ragioni. Alberto Angela mostrerà all’Italia le sue bellezze culturali e archeologiche.

Dopo la visita nel Palermitano, nella giornata di ieri, infatti, Palma di Montechiaro ha ospitato la troupe televisiva della Rai guidata da Alberto Angela, il quale alla Donnafugata di Giuseppe Tomasi di Lampedusa a inizio autunno, probabilmente nel mese di ottobre, dedicherà una puntata della trasmissione “Ulisse. Il piacere della scoperta”. I luoghi principali dove sono avvenute le riprese sono stati il Duomo con la sua imponente scalinata, la villa comunale e il Palazzo Ducale.

Non è escluso che Alberto Angela possa fare tappa in altre località siciliane nel corso dei prossimi giorni.