“Nelle isole di Lampedusa e Linosa sarà vietata la vendita e l’utilizzo di contenitori e stoviglie monouso non biodegradabili e degli ‘shopper’, i sacchetti per asporto merci in polietilene. Abbiamo deciso di adottare questo provvedimento per diversi motivi: ci sono disposizioni comunitarie in questa direzione, e soprattutto c’è la necessità di facilitare la raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti, e di limitare l’inquinamento da plastiche del nostro mare, che sta avendo pesanti ripercussioni anche sulla fauna marina e di conseguenza sulle attività legate alla pesca”.

Lo ha detto Totò Martello, sindaco del Comune di Lampedusa e Linosa, che ha annunciato il provvedimento nel corso di un suo intervento ad un convegno sulla Pesca che si è tenuto questa mattina nel Palazzo dei Normanni, a Palermo.

Martello ha firmato un’ordinanza sindacale che stabilisce il divieto di vendita ed utilizzo di stoviglie, bicchieri e posate monouso non biodegradabili a partire dal 31 agosto 2018. Stesso discorso per gli shopper che dovranno essere sostituiti da sacchetti in carta o tela, o altro materiale idoneo.

“Capisco che per cittadini, turisti, attività commerciali ed artigianali sarà una ‘piccola rivoluzione’ – ha aggiunto

Martello – ma è un provvedimento necessario: tutti noi dobbiamo imparare ad adottare nuove abitudini quotidiane per rispettare l’ambiente e migliorare la qualità della vita”.

Nel corso del suo intervento al convegno, Martello ha ricordato che per i pescatori che aderiscono ai Co.Ge.Pa. sono previste misure in collaborazione con i Comuni di provenienza per incentivare la raccolta di plastiche individuate in mare, ed il loro conferimento in appositi siti”.

