Aveva 77 anni, si occupò anche di donne ebree nel Medioevo

È morta a Sciacca, nell’agrigentino, Angela Scandaliato, storica degli insediamenti ebraici in Sicilia, autrice di diverse pubblicazioni su questo argomento. Aveva 77 anni. Nel corso della sua vita ha pubblicato numerosi studi improntati sulla presenza di sinagoghe e comunità ebraiche tra Sciacca, Caltabellotta, Siracusa, Termini Imerese, Polizzi Generosa e Trapani.

Importanti lavori portati avanti

Con la casa editrice Sellerio Angela Scandaliato pubblicò “L’ ultimo canto di Ester. Donne ebree del Medioevo in Sicilia”. Mentre l’associazione italiana per lo studio del Giudaismo le commissionò una ricerca storica sulle presenze ebraiche in età medievale.

Una delle più grandi ricercatrici nel genere

Grande ricercatrice e storica, figura di riferimento di molti storici dell’ambito saccense e oltre. È stata autrice di decine di pubblicazioni e articoli di certo spessore culturale, alcuni dei quali riferiti alle giudecche di Sicilia e della presenza storica degli ebrei in Sicilia, della quale era una delle maggiori esperte isolane. Le sue intuizioni spesso hanno portato a risultati tangibili con la scoperta di monumenti di grande valore storico.

Il ricordo di un docente che la conobbe

“Il mondo della cultura e della ricerca storica perde una voce autorevole tra quelli di settore. Nel 2004, durante la mia permanenza a Caltabellotta, – afferma il docente Calogero Brunetto – ho avuto l’onore di conoscerla e di interloquire con lei su temi comuni di ricerca. Esprimo alla famiglia le mie personali condoglianze e quelle della società agrigentina di storia patria che rappresento”.

Altre pubblicazioni di rilievo

Sono numerose le pubblicazioni della Scandaliat5o come scritto, alcune delle quali di grande rilievo. Tra queste Judaica Minora Sicula di Giuntina editore, pubblicato a Firenze nel 2006. Con Licia Cardillo Di Prima scrisse il romanzo storico “Flavio Mitridate, i tre volti del cabalista”, edito dalla Flaccovio a Palermo nel 2014. Ed ancora menzioniamo “Diaspora di Voci” di Aulino editore pubblicato a Sciacca nel 2016.

