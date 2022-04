All’origine del rogo una stufa lasciata accesa vicina ad un divano

Incendio in un’abitazione ad Aragona, nella provincia di Agrigento, dove sono rimasti ustionati un’anziana e il figlio. Forse l’origine delle fiamme per una stufa dimenticata accesa troppo vicina ad un divano. La donna, 95 anni, e l figlio che vive con lei di 63 hanno rischiato la vita. Se la sono cavate con qualche ustione ed entrambi sono stati ricoverati in ospedale per le necessarie cure. Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco.

L’allarme

L’allarme è scattato ieri sera al centralino dei pompieri. I mezzi in pochissimi minuti sono piombati sul posto, un’abitazione di via Maggiordomo, ed hanno operato per domare le altissime lingue di fuoco. Ad andare distrutti suppellettili e in parte anche la struttura, un po’ tutte le stanze sono rimaste annerite. Chiaramente è stato pensato anzitutto a mettere in salvo madre e figlio che sono stati portati fuori e subito caricati su un’ambulanza del 118. Per loro una lieve intossicazione e qualche ustione ma non versano in pericolo di vita.

A Palermo altri recenti episodi

Nello scorso mese di marzo due sono stati gli incendi ad abitazioni che si sono verificati a Palermo di una certa gravità. Uno si è verificato in via Maurizio Ascoli a Palermo. Sono stati attimi di paura perché ad essere stata interessata dalle fiamme anche la colonna del gas in cui era allacciato l’immobile. Fortunatamente all’interno in quel momento non c’era nessuno. Vigili del fuoco e polizia sono intervenuti sul posto e per diverse ore hanno lottato contro il rogo per riuscire a limitare al massimo i danni. Ci fu poi un’alba di paura a Palermo per un incendio in una palazzina nel quartiere Borgo Nuovo di proprietà dello Iacp, l’istituto autonomo case popolari. A fuoco il primo piano, un’intera famiglia si è messa in salvo. Autonomamente, rendendosi conto di non essere in grado di spegnere le fiamme, hanno deciso di lasciare la casa appena in tempo. Danni ingenti all’immobile che è stato dichiarato momentaneamente inagibile dai vigili del fuoco.