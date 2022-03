Le fiamme scatenate a Palermo da una stufa lasciata accesa

Alba di paura a Palermo per un incendio in una palazzina nel quartiere Borgo Nuovo di proprietà dello Iacp, l’istituto autonomo case popolari. A fuoco il primo piano, un’intera famiglia si mette in salvo. Autonomamente, rendendosi conto di non essere in grado di spegnere le fiamme, hanno deciso di lasciare la casa appena in tempo. Danni ingenti all’immobile che è stato dichiarato momentaneamente inagibile dai vigili del fuoco.

L’allarme

La chiamata ai vigili del fuoco è giunta intorno alle 5 di questa mattina. I pompieri sono immediatamente intervenuti con tre squadre per riuscire ad avere ragione sulle altissime lingue di fuoco. Le cause sarebbero da addebitare alla dimenticanza di una stufa elettrica lasciata accesa per tutta la notte. L’eccessivo calore, o forse un malfunzionamento, ha fatto partire il fuoco dalle coperte o dalle tende della camera da letto.

Appartamento inagibile

L’appartamento andato a fuoco si trova al primo piano di una palazzina di 7 elevazioni. La camera da letto è stata seriamente danneggiata dal fuoco, ad essere state notate delle crepe sul soffitto. Nelle altre stanze il fumo ha annerito pareti e suppellettili. I vigili del fuoco, proprio per le lesioni notate sul solaio, hanno stabilito di dichiarare la struttura inagibile. Questa mattina sono attesi i funzionari tecnici dello Iacp per un sopralluogo e stabilire quali decisioni intraprendere.

Gli incendi dei giorni scorsi

Un altro incendio accidentale si era verificato nei giorni scorsi sempre a Palermo ed aveva riguardato in quel caso un’attività commerciale. Un rogo era divampato in un bar tra via Maqueda e via Bari, nell’area pedonale. Le fiamme sono partite dalla friggitrice. Il titolare ha lanciato l’allarme al 112. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il locale. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia delle volanti per prestare il primo soccorso. A precedere di qualche ora l’incendio in questo bar del centro era stato il rogo scoppiato in una casa in via Dei Nebrodi sempre a Palermo con un’anziana salvata dal fumo e dalle fiamme. Sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri in soccorso di una donna di 90 anni che si trovava nell’abitazione invasa dal fumo intenso. I pompieri hanno evitato che le fiamme provocassero danni più gravi in casa. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata al pronto soccorso di Villa Sofia in non gravi condizioni, per fortuna. Da una prima ricostruzione le fiamme sono partite dalla coperta elettrica e poi si sono propagate al materasso.