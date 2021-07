La vittima una donna di 82 anni con crisi respiratoria

I carabinieri hanno salvato nel trapanese un’anziana che a causa di un banale incidente domestico ha rischiato seriamente di perdere la vita. Era scivolata in bagno e non riusciva a rialzarsi. A complicare tutto sicuramente l’avanzata età della donna, 82 anni, che aveva cominciato ad accusare delle crisi respiratorie. Provvidenziale l’intervento dei militari dell’arma che sono stati allertati da una persona che aveva sentito dei lamenti.

L’allarme lanciato da una persona

Si può considerare un intervento a lieto fine quello condotto dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani, intervenuti in soccorso di una anziana donna in gravi difficoltà. Più nello specifico, la scorsa notte i militari di pattuglia hanno eseguito un intervento a seguito della richiesta di un cittadino che aveva sentito dei lamenti provenire da un appartamento del suo stesso condominio. I carabinieri in poco tempo hanno raggiunto l’abitazione da cui provenivano i lamenti e sono entrati nell’appartamento. All’interno hanno trovato un’anziana donna di 82 anni che, a causa di una caduta accidentale nel bagno, non riusciva ad alzarsi ed era in preda ad una forte crisi respiratoria.

Dagli stessi carabinieri il primo soccorso

In attesa che arrivasse il personale sanitario del 118 i militari dell’Arma hanno prestato i primi soccorsi alla donna, adagiandola in posizione di sicurezza dopo aver escluso la presenza di corpi estranei nella bocca che impedissero la corretta respirazione. Al successivo intervento dell’ambulanza, la donna stava già molto meglio, tanto che non è stato necessario ricoverarla. Grazie al pronto intervento dei carabinieri sono state scongiurate più gravi conseguenze soprattutto in considerazione che l’anziana signora viveva da sola e un ritardo nei soccorsi sarebbe potuto risultarle fatale.

A Castelvetrano nel 2020 altro salvataggio

Nel settembre dello scorso anno sempre i carabinieri, nel trapanese, salvarono un’altra anziana. Successe a Castelvetrano dove una novantenne invalida addirittura non mangiava da tre giorni. Fu la stessa donna a chiedere aiuto ai carabinieri raccontando che era rimasta completamente da sola e che a causa della sua invalidità non era in grado di spostarsi da casa. Intervennero i militari che insieme ai volontari della Croce Rossa Italiana consegnarono dei viveri di prima necessità.